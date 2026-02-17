Con un total de 19 días festivos, el calendario 2026 en Argentina ofrece múltiples posibilidades para planificar escapadas y disfrutar del tiempo libre.

El calendario de feriados 2026, incluye 12 fines de semana largos y la incorporación de tres días no laborables con fines turísticos.

El Gobierno Nacional, a través de la Resolución 164/2025, estableció tres jornadas no laborables “con fines turísticos” que se suman a los feriados inamovibles y trasladables.

Tras los feriados y el fin de semana largo de Carnaval, el próximo feriado destacado en el calendario tendrá lugar el martes 24 de marzo, fecha en la que se conmemorará el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

La jornada significará, para algunos trabajadores, un fin de semana extra largo de cuatro días debido a la decisión de la Jefatura de Gabinete de Ministros de establecer el lunes 23 de marzo como día no laborable con fines turísticos.

Tras el receso de marzo, el próximo fin de semana largo de cuatro jornadas consecutivas será durante el mes de abril, cuando coincidan el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, el jueves 2 de abril, con el Viernes Santo el 3 de ese mismo mes.

Posteriormente, el calendario de feriados continuará con el Día del Trabajador el viernes 1º de mayo y la Revolución de Mayo el lunes 25, ambos generarán descansos de tres días.

Todos los feriados y días no laborables de 2026, mes a mes

Marzo

-Lunes 23: Día no laborable con fines turísticos.

-Martes 24: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (feriado inamovible).

Abril

-Jueves 2: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado inamovible) y Jueves Santo (día no laborable).

-Viernes 3: Viernes Santo (feriado inamovible).

Mayo

-Viernes 1: Día del Trabajador (feriado inamovible).

-Lunes 25: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible).

Junio

-Lunes 15: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (feriado trasladable; se conmemora el 17).

-Sábado 20: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano (feriado inamovible).

Julio

-Jueves 9: Día de la Independencia (feriado inamovible).

-Viernes 10: Día no laborable con fines turísticos.

Agosto

-Lunes 17: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín (feriado trasladable).

Septiembre

-Sin feriados nacionales.

Octubre

-Lunes 12: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable).

Noviembre

-Lunes 23: Día de la Soberanía Nacional (trasladado desde el viernes 20).

Diciembre

-Lunes 7: Día no laborable con fines turísticos.

-Martes 8: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible).

-Viernes 25: Navidad (feriado inamovible).



Fines de semana largos confirmados en 2026

-21 al 24 de marzo: Día de la Memoria (4 días).

-2 al 5 de abril: Malvinas + Semana Santa (4 días).

-1 al 3 de mayo: Día del Trabajador (3 días).

-23 al 25 de mayo: Revolución de Mayo (3 días).

-13 al 15 de junio: Güemes (3 días).

-9 al 12 de julio: Independencia + día no laborable (4 días).

-15 al 17 de agosto: San Martín (3 días).

-10 al 12 de octubre: Diversidad Cultural (3 días).

-21 al 23 de noviembre: Soberanía Nacional (3 días).

-5 al 8 de diciembre: Inmaculada Concepción + día no laborable (4 días).

-25 al 27 de diciembre: Navidad (3 días).

Fuente: ElOnce