Se sabe que la segunda mitad del año tiene en la Argentina muchos menos feriados y fines de semana largos que el primer semestre. El último feriado nacional fue el 17 de agosto y cayó domingo, por lo que no trajo demasiado alivio o descanso extra. El anterior había sido 9 de julio y fue miércoles. Pero su coincidencia con el receso invernal en escuelas, universidades y administración pública también disminuyó su efecto en quienes esperan los días no laborables (y pueden tomárselos) para disfrutar un receso extra.

Septiembre tuvo algunos días de descanso pero sólo para comunidades escolares o universitarios, como los días del Maestro y del Estudiante. En época de escasez de días inhábiles, el próximo feriado nacional de octubre fue prácticamente festejado por las personas que pueden contar con estos días para no trabajar.

Será el viernes 10 de octubre, en homenaje al Día de la Diversidad Cultural, que cae domingo 12 pero se adelanta al viernes con fines turísticos.

El gobierno nacional de La Libertad Avanza (que renombró a la efeméride como Día de la Raza en una interpretación histórica de la conquista de América por España que había quedado superada) no había incluido en principio esta fecha en el calendario de feriados. Pero hace poco revisó su decisión y declaró feriado nacional al viernes 10.

Pero en Entre Ríos hay algunas ciudades que cuentan con un feriado extra en octubre y tendrán un día más para descansar en algunos sectores como administración pública, escuelas, profesionales y universidades.

Será el martes de la semana que viene, 7 de octubre, y tiene un motivo religioso: Día de la Virgen Nuestra Señora del Rosario.

Es la patrona de Paraná, Crespo, Villa del Rosario, Rosario del Tala, Gualeguay y Gualeguaychú. En estas localidades la jornada es inhábil, no laborable, sin clases ni funcionamiento de las administraciones públicas.

Los residentes en el resto de la provincia no contarán con el descanso del martes 7, pero sí con el del viernes 10, que extiende el fin de semana del sábado 11 y domingo 12.

Luego, habrá que esperar algo más de un mes hasta el fin de semana extralargo de cuatro días de noviembre, cuando el Día de la Soberanía Nacional regale algunas jornadas extra de descanso a quienes puedan tomárselas.