El calendario oficial de la Argentina incluye cada año fechas clave para el descanso, el turismo y la organización de actividades. En 2026, la Semana Santa tendrá una particularidad: coincidirá con un feriado nacional, generando uno de los fines de semana largos más extensos del año.

¿Cuándo cae Semana Santa 2026?



En 2026, la Semana Santa se celebrará entre el jueves 2 y el domingo 5 de abril. El cronograma queda organizado de la siguiente manera:

Jueves Santo: 2 de abril

Viernes Santo: 3 de abril

Sábado Santo: 4 de abril

Domingo de Resurrección: 5 de abril



Este período concentra una de las celebraciones religiosas más importantes del calendario cristiano y, al mismo tiempo, uno de los momentos más elegidos para viajar dentro del país.

¿Por qué será un fin de semana largo especial?

La particularidad de 2026 es que el jueves 2 de abril coincide con el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, un feriado nacional inamovible.

Esta coincidencia extiende el descanso a cuatro días consecutivos, desde el jueves hasta el domingo, lo que genera un impacto directo en el turismo y en la planificación de actividades familiares.

¿Qué días no se trabaja durante Semana Santa?

No todos los días de Semana Santa tienen el mismo estatus dentro del calendario laboral. En 2026, la distribución será la siguiente:

-Jueves 2 de abril: feriado nacional (inamovible)

-Viernes 3 de abril: feriado nacional

-Sábado 4 de abril: no es feriado

-Domingo 5 de abril: jornada habitual de descanso



Esto significa que el jueves y el viernes serán días de descanso obligatorio para la mayoría de los trabajadores.

Durante Semana Santa, el Viernes Santo es uno de los feriados más respetados en todo el país, mientras que el sábado mantiene su condición habitual.