Llegó el día esperado por las cuatro comparsas que animaron las once noches de esta edición. Papelitos buscará la defensa de la corona y lograr un hito histórico, Marí Marí -la más laureada- sueña con gritar campeón después de una década, Ará Yeví repetir su reinado pre pandemia y O’ Bahía celebrar después de largo años.

Papelitos (Juventud Unida): La actual defensora del título busca una hazaña inédita. Tras consagrarse tetracampeona en 2025, intentará alcanzar su quinta victoria consecutiva, un hito que la consolidaría como la primera agrupación pentacampeona en la trayectoria del evento.

Marí Marí (Central Entrerriano): La "Aplanadora", históricamente la más ganadora, llega con la urgencia de romper una racha negativa. Con diez años sin festejos, su único objetivo es recuperar el trono y reafirmar su mística.

Ará Yeví (Tiro Federal): Llega con sed de revancha tras el amargo desenlace del año anterior, donde una penalización reglamentaria la privó del festejo principal. Este año, redoblaron la apuesta para que el veredicto les sea favorable y volver a ser campeón después de tetra obtenido entre 2017 y 2020.

O' Bahía (Club de Pescadores): La comparsa del "Pescador" se perfila como la gran amenaza al orden establecido. Con una propuesta sólida, sueña con dar la sorpresa y volver a lo más alto del podio tras 21 años de espera.