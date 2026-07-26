La última caída de Juventud Unida en un partido oficial se remontaba al 13 de noviembre de 2025, cuando perdió 2-1 como local ante Unión del Suburbio, en el estadio Vicente Procura de Cerro Porteño, por la última fecha del Torneo Clausura “Luis María Cabezas”.

Desde aquella derrota, el equipo dirigido por Daniel Waldner había acumulado 19 partidos oficiales sin perder, con 16 triunfos y tres empates. En ese período, además, se consagró campeón de la Copa Gualeguaychú y se consolidó como líder del Torneo Apertura 2026.

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La racha llegó a su fin este domingo ante Deportivo Urdinarrain, que consiguió lo que ningún otro equipo había logrado en lo que va del año: derrotar al conjunto albiceleste.