Cuando History retrató al sacerdote abusador Escobar Gaviria como a un "cura sanador"

En ese episodio, el número 16 de la segunda temporada, al sacerdote Juan Diego Escobar Gaviria era retratado como un cura sanador que obraba de manera casi milagrosa en la localidad entrerriana de Lucas González.

Por supuesto, el capítulo fue grabado mucho antes de que Juan Diego Escobar Gaviria fuera denunciado por abuso de menores y sea más conocido por sus abusos de menores que por sus sanaciones milagrosas.

En esa ocasión, cuando se repitió el programa de 2013, ElDía se comunicó con el departamento de prensa de History Channel para saber si estaban al tanto de la condena que pesa desde hace unos meses contra el “cura sanador”,

En ese momento, la gerencia de programación del canal, perteneciente a A&E Networks, una empresa conjunta entre Hearst Corporation y The Walt Disney Company, informaron que no estaban al tanto de la condena que en pesaba en 2017 sobre el cura Juan Diego, y al mismo tiempo informaron que el episodio nº 16 de la segunda temporada del ciclo "Milagros Decodificados" será levantado para siempre de la programación para que no sea emitido nuevamente en alguna de las futuras repeticiones.