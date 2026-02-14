El piloto argentino Franco Colapinto viene de disputar esta semana los tests de pretemporada en Bahréin, donde terminó con muy buenas sensaciones e ilusionado de cara a lo que viene por delante.

La semana comenzó complicada para Colapinto, ya que el miércoles causó la primera bandera roja de la temporada y además terminó 18° entre los 18 que salieron a pista. Luego de no girar el jueves, el argentino disputó las dos sesiones del viernes y se destacó con el octavo puesto, además de que dio más de 100 vueltas.

De esta manera, Colapinto pudo afianzar su confianza sobre el Alpine A526 con el que correrá este año, que apunta a ser uno de los autos que finalice en zona de puntos al menos en las primeras fechas.

La actividad para Colapinto continuará la próxima semana, con los últimos tests de pretemporada que también se realizarán en el Circuito Internacional de Bahréin.

Los mismos comenzarán el miércoles 18 y se extenderán hasta el viernes 20, marcando el final de la temporada para los pilotos de la categoría reina. Los horarios serán iguales a los de los últimos días, con una sesión diurna de 4 a 8 de la mañana (hora de Argentina) y otra que comenzará solo una hora después, de 9 a 13.

Estos tests le vienen muy bien a Colapinto, ya que por primera vez en su carrera puede realizar una pretemporada como piloto oficial, lo que además le permite tener el mismo tiempo que sus rivales para adecuarse a sus respectivos monoplazas.

La temporada 2026 de la Fórmula 1 comenzará oficialmente a principios de marzo, cuando se lleve a cabo en Gran Premio de Australia en el circuito de Albert Park.

Fuente: Noticias Argentinas.