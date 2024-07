La Copa América 2024 arrancó su etapa de definición con el sufrido triunfo de la Selección Argentina ante Ecuador, por lo que ya piensa en las semifinales del certamen.



En busca de la defensa del título, el conjunto nacional se impuso en los penales ante Ecuador para meterse entre los cuatro mejores del certamen.



Como el de este jueves fue el primero de los cuatro partidos de cuartos de final, ahora Argentina deberá esperar rival, que se conocerá el viernes tras el choque entre Venezuela y Canadá.



Argentina jugará el próximo martes 9 de julio en el MetLife Stadium en al ciudad estadounidense de New Jersey, a partir de las 21, hora argentina.

Calendario de la Copa América 2024



Semifinales

Selección Argentina - Por definir | 9 de julio, a las 21 | MetLife Stadium, East Rutherford, New Jersey.

A definir | 10 de julio, a las 21 | Bank of America Stadium, Charlotte, North Carolina.



Tercer puesto

A definir | 13 de julio, a las 21 | Bank of America Stadium, Charlotte, North Carolina.



Final

A definir | 14 de julio, a las 21 | Hard Rock Stadium, Miami Gardens, Florida.