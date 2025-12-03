El fin de semana pasado culminó la fase de grupos y Juventud Unida terminó como uno de los mejores de la división Litoral Sur, al haber sumado 16 puntos -sobre 18 posibles-, producto de cinco victorias, un empate y ninguna de derrota.

Por razones económicas, las llaves de octavos de final fueron diseñadas de acuerdo al reordenamiento final pero regionalizado. En ese sentido, el equipo de Miguel Fullana –que fue uno de los primeros con más puntos- se enfrentará a Lanús que fue el peor clasificado entre los equipos de la Costa del Uruguay, a excepción de Parque Su, que fue rival del Decano en la primera fase y por eso quedó descartado como oponente al menos para esta primera instancia de los playoffs.

La serie entre Juventud Unida y el Granate comenzará el domingo en la “Histórica” y se definirá el próximo fin de semana en Gualeguaychú. El ganador se enfrentará al vencedor de Defensores de Pronunciamiento y Parque Sur en cuartos de final, que se enfrentarán primero en Concepción del Uruguay y luego en el estadio del representante de la Liga de Colón.

-Cruces de octavos de final / Litoral Sur-

Defensores (Pronunciamiento) vs. Parque Sur (Concepción del Uruguay) (L)

Juventud Unida vs. Lanús (Concepción del Uruguay) (L)

At. María Grande vs. Neuquén (Paraná) (L)

Sanjustino (San Justo) vs. At. Paraná (L)

Libertad (Sunchales) vs. Colón (San Justo) (L)

Sp. Ben Hur (Rafaela) vs. Aldao (Colonia Aldao) (L)

Pto. San Martín Fútbol (Pto. Gral. San Martín) vs. Racing (Teodelina) (L)

Sp. Sarmiento (Maggiolo) vs. At. San Jorge (L)

(L) Hacen de local en el primer partido.