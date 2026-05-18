SE DEFINE EL APERTURA
Cuándo y dónde se juega la final entre River Plate y Belgrano
En un partido a todo o nada, el "Millonario" y el "Pirata" definirán al nuevo campeón del fútbol argentino.
Con los finalistas ya confirmados, el Torneo Apertura 2026 se prepara para coronar a un nuevo campeón.
River Plate y Belgrano de Córdoba se enfrentarán el domingo 24 de mayo, a partir de las 15:30.
El escenario designado para albergar la final es el Estadio Mario Alberto Kempes, el cual estará habilitado para recibir a los simpatizantes de ambos equipos.
Se podrá ver en vivo por ESPN Premium y por TNT Sports.
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