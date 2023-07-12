Desde Defensa Civil, Ana Puccio contó que a través de la línea 103 “por suerte, a pesar de la cantidad de lluvia caída en tan poco tiempo, solo se notificaron 3 árboles caídos hacia la calle, sin ningún perjuicio de vehículos y personas”.

Además, se informó la caída de un poste de luz en calle Tropas y una casa inundada en Périgan al 2000 en la que intervino Desarrollo Social.

En tanto, Daniel Hernández, ex titular de Defensa Civil y especialista meteorológico indicó que en la zona sur la precipitación fue de 115 mm y en la zona norte de 80 mm, lo que supone un promedio de 110 mm caídos en Gualeguaychú.

En esta línea, informó que los barrios más afectados son aquellos con menores recursos y donde los desagües no funcionan óptimamente. Al respecto, Hernández aclaró: “La anegación de distintas zonas de la ciudad no va atada a la cantidad de lluvia sino a las condiciones que tienen en los vecindarios”.

Durante la semana, señaló el experto descenderá la temperatura que llegará a 8 grados. No obstante, la semana entrante se espera sensaciones térmicas bajo cero.

Sin embargo, esta ola de frío solo duraría 7 días, ya que luego comenzarían a subir nuevamente y alcanzaría temperaturas de 27 grados. “Se espera un invierno de temperaturas cálidas, y corto”, comentó Hernández al respecto.

Estas variaciones del clima se deben a dos factores: Por un lado al cambio climático y por otro a que nos encontramos transitando el fenómeno del Niño que comenzaría a declinar en enero.

Con el agua adentro

Por otra parte, los vecinos del Barrio Los Espinillos sufrieron fuertemente los estragos de las lluvias intensas, ya que el agua ingresó a las viviendas. Además, el temporal los dejó aislados, dada la imposibilidad de salir por el estado de las calles.

Los vecinos colocaron baldes para hacer frente a las goteras, y debieron ser muy cuidadosos con los aparatos eléctricos, debido a que las conexiones en la zona son precarias y no cuentan con los servicios básicos. De hecho, los cables están conectados a una jabalina enclavada en tierra.

Los embates del tiempo dejaron al descubierto la vulnerabilidades y condiciones en las que viven algunos vecinos de la ciudad, para quienes temporales de estas características complejizan sus vidas cotidianas, impidiéndoles incluso salir a trabajar. Los remises y ambulancias tampoco pueden ingresar al barrio cuando llueve mucho.