Desde Defensa Civil de la Municipalidad informaron que el agua caída durante la madrugada y mañana de este miércoles fue entre 60 y 80 milímetros.

Por otra parte, Ana Puccio responsable de Defensa Civil contó a través de la línea 103 “por suerte a pesar de la cantidad de lluvia caída en tan poco tiempo, solo se notificó de 3 árboles caídos hacia la calle, sin ninguna dificultad cobre vehículos y personas”.

Además, se informó la caída de un poste de luz en calle Tropas y una casa inundada en Périgan al 2000 en la que ya intervino Desarrollo Social.

Vecinos con el agua adentro

Los ciudadanos del Barrio Los Espinillos sufren los estragos de las lluvias intensas y tienen el agua dentro de sus viviendas. Además, están aislados, dada la imposibilidad de salir por el estado de las calles que se encuentran anegadas.

Los vecinos colocaron baldes para hacer frente a las goteras, y deben ser muy cuidadosos con los aparatos eléctricos ya que las conexiones en la zona son precarias y no cuentan con los servicios básicos. De hecho, los cables están conectados a una jabalina enclavada en tierra.

Los embates del tiempo dejan al descubierto la vulnerabilidades y condiciones en las que viven algunas personas en la ciudad, para quienes temporales de estas características complejizan sus vidas cotidianas, impidiéndoles incluso salir a trabajar. Los remises y ambulancias tampoco ingresan al barrio dada la intrasitabilidad del mismo.