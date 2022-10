Tomás Holder fue el primer eliminado de la casa de Gran Hermano 2022 y su salida generó diversas polémicas. Hace una semana y un día, era una cara apenas conocida en el universo acotado del TikTok y hoy irrumpió en los hogares de todo el país a través de la televisión.

Mientras en Twitter los memes y comentarios de alegría por esta partida se convirtieron en tendencia, se reveló cuál fue la suma que el joven de 21 años recibió por su semana en Gran Hermano 2022.

Según trascendió, cada integrante cobra un estímulo de 180 mil pesos por semana, un sueldo que puede modificarse de acuerdo al ritmo inflacionario. Para el ganador la cifra será diferente porque, además de este "incentivo", se llevará 15 millones de pesos y una casa.

Desde que pisó la casa, Holder dejó en claro que "yo acá no vengo de vacaciones. Vengo a jugar, pero sobre todo a ganar". Cuando lo nominaron, además, se mostró satisfecho con la chance de "ser evaluado por la gente. Si quieren que me quede, me quedó. SI prefieren que me vaya, me voy". Creía contar con el apoyo de quienes lo siguen en TikTok, pero no fue así.

Tomás Holder respondió sobre los videos que hizo junto a su madre

El primer eliminado de Gran Hermano 2022 estuvo en vivo en LAM, donde Ángel De Brito le preguntó sobre los videos que grabó junto a su madre Gisela y compartió en redes que tanta polémica generaron porque en esas producciones para TikTok ambos simulan ser una pareja.

El conductor de LAM dialogó en vivo con Tomás, que estuvo en el estudio y con su mamá, que salió al aire por videollamada.

En un momento dado de la larga entrevista, Holder se refirió a su actividad como influencer de TikTok. "Yo, por suerte, puedo vivir de las redes y puedo vivir bien", sostuvo el joven de 21 años-. "Y cuando mi mamá necesita, también la puedo ayudar a ella. Mi mamá me ayudó toda la vida y está bueno poder ayudarla ahora".

Fue entonces cuando, a propósito de su madre, De Brito le preguntó por esos videos que se hicieron virales y fueron duramente criticados porque interpretan el rol de una pareja que baila, discute y tiene gestos románticos.

Firme, Holder reaccionó a la pregunta del conductor de LAM diciendo: "Me pareció una falta de respeto que algunos medios dijeran que mi mamá y yo hicimos algo incestuoso". Y subrayó: "La verdad es que eso me parece totalmente irrespetuoso".

Luego, Tomás Holder explicó: "Yo me divierto con mi mamá. Somos dos personas totalmente jóvenes (N de la R: su mamá lo tuvo a los 19 años) que somos como amigos. Ella sabe todo de mí, le cuento todo. No tenemos el diálogo madre e hijo de antes. No, nos contamos todo, nos divertimos".

A continuación, contó cómo fue que empezó a incluir a su madre en sus videos para TikTok. "Es más, en un momento, yo quise cambiar mi personaje, quise dejar ese personaje de chico malo -indicó-. Quise buscar cosas como bailes, porque sabía que había nenes chiquitos que me miraban. Entonces le propuse a mi mamá que hiciéramos bailes. Y ella es recopada, lo hicimos".

"¿Te acordás, Ma', que nos transpirábamos haciendo los bailes?", le dijo Tomás a Gisela. Entre risas, ella sostuvo: "Yo soy de madera bailando y él me decía 'Te sale mal'. Lo hacíamos una vez y otra vez y otra vez. Yo al final, le decía 'dejá de hincharme las pelotas'".