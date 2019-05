¿Cuánto adeuda entre multas y patentes el auto desde el cual balearon a Olivares y a Yadón?

El vehículo, que estuvo 20 minutos parado en el lugar antes del atentado, ya fue secuestrado y los agresores, identificados. Adeuda varias decenas de miles de pesos. Los investigadores ya comprobaron que el ataque a balazos al diputado nacional Héctor Olivares y el asesinato de su acompañante, el funcionario Miguel Marcelo Yadón, fue planeado. Las cámaras de seguridad fueron analizadas por la Policía de la Ciudad apenas ocurrió el hecho y así lo determinaron. Los delincuentes estaban dentro de un auto Volkswagen Vento color gris, patente LYS 656, que estuvo casi 20 minutos estacionado en Rivadavia al 1671, el lugar donde se produjo el ataque. Se comprobó además que había dos personas dentro del vehículo. Luego del ataque, escaparon, por eso se descartó la hipótesis del robo. Además, Olivares y Yadon no portaban maletines, dinero, relojes importados u otros objetos de valor. El Ministerio de Seguridad de la Ciudad logró identificar la matrícula del vehículo, el cual no tiene pedido de captura ni denuncia de robo.En el servicio de infracciones del gobierno porteño, el rodado registra una multa impaga por $3210 desde el 4 de mayo de 2018 por "incumplimiento de grabado de autopartes". En relación a la patente del mismo, se encuentran adeudadas desde febrero de 2018, según consta en el registro de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP).El auto estaría registrado en una vivienda ubicada en la calle Viamonte al 600, domicilio que según Perfil, en estos momentos está siendo allanado por fuerzas de seguridad. No obstante, analizan si el vehículo tenía la patente cambiada y si fue robado.El vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, informó luego en conferencia que el vehículo empleado por las personas que balearon al diputado es sometido a peritajes, que los atacantes emplearon una pistola calibre .40 y que se secuestraron casquillos e bala en distintos lugares.