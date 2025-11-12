La moda de lujo y la solidaridad convergieron en la última iniciativa de Antonela Roccuzzo, quien puso a la venta una selección de prendas y accesorios exclusivos de su vestidor personal. Esta propuesta, alineada con la tendencia de la moda circular, permite a los seguidores del estilismo adquirir piezas inéditas y, al mismo tiempo, colaborar con una causa social. Los fondos recaudados se destinarán a la organización Estudiar es Mejor, dedicada a promover la educación accesible para la infancia.

La acción de la esposa de Lionel Messi invita a un consumo más responsable, donde cada prenda representa tanto un fragmento de su estilo personal como un aporte concreto a la educación de niños y niñas. “Por primera vez comparto mi armario en una venta exclusiva... Cada prenda guarda un recuerdo, y ahora también un nuevo propósito: apoyar a @estudiaresmejor y su trabajo por una educación accesible para más niños”, expresó la modelo al contar la iniciativa en sus redes sociales, donde mostró algunos de los looks elegidos para la venta y se animó a participar en la campaña modelando para la cámara.

El inventario disponible abarca una amplia gama de productos, desde calzado y bolsos hasta vestidos, pantalones, camisetas y accesorios de diseño. Las piezas provienen de los guardarropas de Antonela en Barcelona y Miami, lo que aporta un matiz internacional y sofisticado a la selección. Entre los artículos se encuentran zapatos altos, botas de nieve, sandalias, zapatillas deportivas, minifaldas, maxivestidos, blazers, suéteres, leggings, bolsos de mano y gafas, todos ellos pertenecientes a reconocidas marcas.

Antonela decidió sumarse a la iniciativa de la moda circular, pero con fines solidarios

Balenciaga, Louis Vitton, Prada, Yvse Saint Laurent y Channel, son solo algunas de las marcas que puso en venta Roccuzzo

En medio de la ropa también se pueden encontrar accesorios: carteras y anteojos de sol

La variedad de firmas es uno de los puntos más destacados de la colección. Figuran nombres emblemáticos como Alaïa, Gucci, Saint Laurent, Loewe, Balmain, Dolce & Gabbana, Missoni, Louis Vuitton, Prada, Magda Butrym, Attico, Jacquemus y Christian Louboutin, entre otros. Cada marca aporta piezas representativas: Balmain sobresale con camisolas, minifaldas, pantalones y un maxivestido cruzado; Dolce & Gabbana suma blazers en tonos llamativos; Missoni ofrece vestidos midi y suéteres de lana; Saint Laurent incluye leggings y bolsos de mano de alto valor; Louis Vuitton y Prada presentan modelos icónicos de bolsos y prendas de punto; mientras que Attico y Magda Butrym aportan vestidos con cortes y detalles distintivos. El calzado de Christian Louboutin y las zapatillas Gucci Ace completan la propuesta junto a accesorios de Balenciaga y otras firmas.

En cuanto a los precios, la oferta refleja la exclusividad del segmento. Los valores parten desde poco más de 200 dólares y pueden superar los 1.000 dólares, según el tipo de producto y la marca. Por ejemplo, las botas de nieve rosas de Moncler, que hoy están de moda, se ofrecen a 655 dólares, las sandalias de cuero de Versace a 765 y las zapatillas Balenciaga Triple S a 694 dólares. Entre las carteras se pueden encontrar marcas como Chanel, Balenciaga, Louis Vuitton, Dolce & Gabbana y Botega Venega.

El aspecto visual y la presentación de las prendas también reciben especial atención. Cada artículo aparece fotografiado sobre fondo blanco y con iluminación neutra, lo que permite apreciar con claridad los detalles, materiales y acabados. Los bordados, aplicaciones metálicas, estampados gráficos y tejidos característicos de cada marca se muestran en primer plano, reforzando la autenticidad y el atractivo de la colección.

Los talles son únicos y todas y cada una de las prendas están usadas por la esposa de Lionel Messi

Todo lo recaudado será donado a una organización para construir escuelas

Roccuzzo se mostró emocionada por ser parte de este proyecto (Capturas de pantalla)

Esta campaña no solo acerca la moda de lujo a nuevos públicos, sino que también refuerza la idea de que prolongar la vida útil de las prendas puede generar un impacto positivo en el medio ambiente y en la sociedad. La venta de segunda mano, impulsada por figuras de alto perfil, se consolida como una vía efectiva para fomentar el consumo responsable y respaldar proyectos educativos con alcance real.