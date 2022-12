Desayunos para dos personas por 55 dólares, un solomillo a la plancha con tomates cherry por 261 dólares: apenas una muestra de los platos que se pueden disfrutar en el exclusivo restaurante Sazeli, ubicado en La Perla, una de las zonas más costosas de Qatar. Y hasta allí, tierra del Mundial por estos días, son varias las celebridades del fútbol -acompañadas por familiares y amigos- los que se acercan para disfrutar de sus especialidades.



La amplia variedad de opciones que cubren todos los paladares, tanto orientales como occidentales, con una marcada preferencia por las carnes, sin descuidar las opciones vegetarianas y veganas, son algunos de los puntos distintos de este reducto elegido por la familia Messi, no solo por los más grandes, sino también por los chicos.



A Antonela Roccuzzo se la puede ver en la tribuna en cada partido donde juegue la Selección Argentina, vibrando y sufriendo como una hincha más ante los avatares del equipo de Lionel Messi. Pero también es posible verla sentada a alguna de las mesas de este restaurante acompañada por algunos de sus familiares, con una predisposición envidiable, tomándose el tiempo para sacarse todas las fotos que se le pidan cada vez que la reconocen.



Ganador del premio Fact Dinning Awards 2022, este denominado asador turco posee una de las cocinas más completas. Así es posible, entre otras cosas, degustar un completísimo desayuno para dos personas por poco más de 17 mil pesos argentinos, cambio mediante. También, en caso de querer algo un poco más económico, la opción es unos menemen, huevos revueltos con pimientos, tomate y cebolla, por $ 2.900. En tanto, en caso de preferir un jugo de naranja exprimido o una limonada, habrá que desembolsar una cantidad similar: casi $3.000.



Para los platos principales, además del ya mencionado solomillo, con un costo que supera los 80.000 pesos, es posible disfrutar de una porción de asado con tres horas de cocción, por unos $ 65.000. En caso de buscar una opción sin carne, entre los destacados se encuentra una ensalada que incluye hierbas, tomates cherry, nueces, tomates secos, pasas de uva, granada, maíz dulce y parmesano con melaza de granada y aceite de oliva, por apenas cinco mil.



Como es de esperarse, las opciones para los más chicos también están presentes. Se pueden encontrar albóndigas con papas fritas por cinco mil, o incluso una picada kid, que consta de las ya nombradas albóndigas, salchichas y solomillo de ternera rebozado, junto con papas fritas y bastones de verduras, por unos 10 mil.



Para el postre, una porción de baklava acompañada con una bocha de helado llega a los $ 5.000, en tanto que el clásico tres leches con caramelo puede encontrarse por $ 3.000. Más allá de los precios que allí se manejan, una de las razones que buscan los comensales es descubrir cortes vacunos en una cocción de otro nivel.



Antonela es toda una influencer, y cada paso que da, cada foto posteada es estudiada al detalle. Así, por ejemplo, en su cuenta personal de Instagram, donde supera los 22 millones de seguidores, un look compartido o una instantánea en algún restaurante ya es sinónimo de tendencia. Con predilección por los outfits sencillos, cada posteo alcanza con facilidad los 4 millones de likes.



Días atrás, la rosarina sorprendió al compartir la desconocida habilidad de Thiago Messi, su hijo mayor. Lo hizo cuando asistieron al complejo Megapolis, emplazado en el archipiélago artificial de La Perla. Ambos disfrutaron de un lugar que posee múltiples espacios de recreación para todas las edades como videojuegos de carreras de autos, mesas de pool, dardos, sala de escape y bowling con el agregado de que cuenta con un bar, piscina y hasta karaoke.



En su recorrida por el establecimiento, Thiago tuvo mucha fortuna en los juegos que participó y su madre no se quiso perder el momento de retratarlo con otra historia publicada en este mismo perfil. El niño de 10 años posó junto a una gran cantidad de tickets que ganó y podrá canjear por distintos objetos de su elección.