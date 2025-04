La noticia del fallecimiento del papa Francisco este lunes conmocionó al mundo entero. Jorge Bergoglio, originario de la Argentina, fue el primer Papa no europeo en más de doce siglos, marcando un hito en la historia de la Iglesia Católica.

De acuerdo con el portal especializado Celebrity Net Worth, al momento de su muerte, el Papa contaba con un patrimonio neto de apenas 100 dólares.

A mí no me pagan nada. Cuando necesito plata para comprarme zapatos o así, la pido. Yo no tengo sueldo”, afirmó el Papa en el documental “Amén: Francisco responde”.

Durante su papado, eligió no habitar el tradicional Palacio Apostólico y prefirió vivir en la Casa de Santa Marta, una residencia más modesta dentro del Vaticano, donde compartía espacios comunes con otros sacerdotes. Además, rechazó el uso de vehículos lujosos y adoptó autos sencillos para sus traslados.

El sitio también destacó que el Sumo Pontífice no percibía un salario. Sin embargo, se indicó que los cardenales del Vaticano pueden llegar a cobrar mensualmente entre u$s 4.700 y u$s 5.900.

Bergoglio fue elegido como jefe de la Iglesia Católica en marzo de 2013, luego de la renuncia del papa Benedicto XVI en febrero de ese mismo año, durante el cónclave que definió un nuevo rumbo para el Vaticano.

El funeral del papa Francisco: ¿cuáles son los horarios de visita del féretro?

El féretro del papa Francisco estará en la Basílica de San Pedro desde este miércoles hasta el viernes. Peregrinos, turistas y fieles ya han comenzado a acercarse para rezar o despedirse del Papa y el trasiego en la plaza es más exagerado de lo habitual.

Los fieles podrán acercarse a visitarlo el miércoles entre las 11 y las 00 (las 6 y las 19 hora de argentina); el jueves entre las 7 y las 00 (las y las 19 hora argentina); y el viernes entre las 7 y las 19 hora local (las 2 y las 14 hora argentina).