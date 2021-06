Cuánto pagaron por la foto de "Doge", el famoso perrito del meme

Se trata del rostro del simpático perrito ‘musculoso’ que en Internet es llamado “Doge” por la serie de dibujos animados "Homestar Runner". Este dibujo, que simboliza el coraje y la fuerza, es comparado con el perro conocido como “Cheems”, mucho más pequeño, que representa la debilidad y la cobardía.

En las redes sociales se utiliza para comparar y parodiar situaciones, frases, personas, y muchas otras analogías en distintos contextos.

meme perrito 2

Venta récord: ¿Por qué vale tanto este meme?

En el 2010, Atsuko Sato, la sueña de Kabosu, posteó la foto de su perro en un blog personal, sin imaginarse la enorme repercusión que tendría años más tarde en las redes sociales.

Según contó en una entrevista, había decidido tomarle unas fotografías para actualizar su perfil, como normalmente hacía cualquier usuario bloggero y millenial. Pero la imagen comenzó a circular masivamente en plataformas como Tumblr y Reddit años posteriores, hasta que un internauta que vio con ternura al perro lo apodo “Doge”, nombre con el cual se identifica al meme al día de hoy.

"Al principio cuando me enteré de los memes de Kabosu me sorprendí mucho. Me aterrorizaba el hecho de que una sola foto que casualmente había publicado en mi blog pudiera recorrer el mundo hasta sitios que no conocía", reconoció Sato.

Tras convertirse en una sensación cibernética, la dueña de la foto decidió ponerla en venta por pura curiosidad, y para su sorpresa, en los días siguientes, aparecieron dos compradores interesados que iniciaron una pelea por conseguir los derechos del famoso meme.