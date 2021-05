Cuánto sale y cómo se pagará y mantendrá Parque del Sol

Claro, para ello primero se deberá sellar el acuerdo con los actuales dueños del predio y el gobierno deberá pagarles... ¿Cuánto y de qué manera? Veamos.

Según consta en el proyecto aprobado hoy, el valor de compra es de 360.000 dólares a valor del tipo de cambio oficial. Es decir, que si se tuviera que pagar hoy al contado serían 35.550.000 pesos.

Acerca de la forma de pago, la secretaria de Hacienda Delfina Herlax explicó en diálogo con ElDía desde Cero (FM 104.1) que será en 26 cuotas y al valor del dólar oficial en el momento en que se hace efectivo el pago, siempre erogando la suma correspondiente en pesos.

parque del sol

"Este es un proyecto que viene del año 2019 donde el municipio había hecho su reserva correspondiente, no se pudo llevar a cabo el año pasado por la pandemia pero para este año se contempló en la formulación del presupuesto para este año para cumplir con las cuotas correspondientes", comenzó explicando la funcionaria, que detalló que "no es inmediato el pago, sino que entramos en un proceso en donde hay que hacer todos los pasos hasta el día de la firma, y posterior a eso es el pago, que será en pesos al tipo de cambio oficial".

La modalidad de financiación es muy amplia, no compromete la ejecución diaria ni financiera ni presupuestaria de los recursos del municipio

La ex secretaria de Gobierno expresó que "no hay fijado un tipo de cambio máximo, sino que se paga al valor oficial. El municipio viene al día con sus cuentas, no tenemos inconvenientes en cuánto a lo financiero para cumplir con nuestras obligaciones", destacó.

delfina herlax

"La realidad es que la modalidad de financiación es muy amplia, no compromete la ejecución diaria ni financiera ni presupuestaria de los recursos del municipio", consideró Herlax, quien remarcó que "no se siente resentido ningún otro tipo de servicio por esta nueva adquisición".

¿Cómo se mantendrá Parque del sol?

"Todo espacio público requiere de inversión, como el parque o la costanera, atrás de eso hay personas, maquinarias y recursos. Tendrá el costo de cualquier otro espacio público, y este lugar tiene la posibilidad de que se puede cobrar una entrada para el acceso al camping o la playa en la temporada, pero no es el condicionante. No se mide en dinero, sino en el uso y el bienestar de la sociedad", respondió Herlax a este interrogante.

Es un dinero bien invertido

"Es un dinero bien invertido, que vuelve a los vecinos de diversas maneras y de disfrute", concluyó acerca de la flamante adquisición del gobierno local.