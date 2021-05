¿Cuánto valen los más de 200 kilos de cocaína secuestrados en el Puente Internacional?

Embed

En contacto exclusivo con el Nueve, el magistrado explicó el procedimiento llevado adelante el último sábado: "Me informaron que, en el control de un camión que llevaba Durlock, habían detectado bultos no compatibles con el material. Al revisarlo, encontraron un paquete macizo y pesado. Detectaron que era droga, me avisaron, ordené el secuestro y comencé una serie de medidas".

Viri adelantó que tiene en cuenta dos líneas investigativas, una local y una internacional: "Estamos casi seguros que la droga no salió de la empresa, sino que fue recibida y acomodada en otro lugar".

Sobre el camionero detenido, de origen uruguayo, el juez indicó que no tiene antecedentes y se aguarda su declaración indagatoria.

"Es histórico, nunca se llevó adelante un secuestro de cocaína como este, es un golpe importante al narcotráfico. Supera los 2 millones de dólares el cargamento" cerró el magistrado.