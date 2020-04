Cuarentena: Las reacciones de los chicos al encierro y cómo actuar como padres

- ¿Cómo reaccionan las personas a la cuarentena?

-Hay dos grandes grupos, por un lado los que sufren más el aislamiento y empiezan a desarrollar trastornos de ansiedad o del estado de ánimo, como la depresión; y por el otro los que lo llevan de manera más adecuada. Todavía nos faltan datos para entender porque se da esta situación.

- ¿Los chicos de qué edad son los que más padecen el aislamiento?

- Los que están en edad pediátrica (hasta los 12 años), porque lo que ocurre es que se les alteró la rutina, todo lo que era previsible se trastoca y es esperable que aumenten los comportamientos disruptivos por el cambio abrupto. Es común que estén más irritables u ofuscados.

-¿Qué deben hacer los niños en la casa?

-Lo recomendable es seguir marcar una rutina al comienzo de cada día, sin que sea estricta en los horarios (salvo para las clases online). No es saludable que un chico esté más de 4 horas con una tableta, o que se pase 8 horas jugando un videojuego. Una rotación de actividades hará que no caigan en el aburrimiento.

-¿Qué dosis de información es conveniente que sepan?

Es importante que como adultos les expliquemos a los chicos lo que pasa en un lenguaje que puedan entender, no tenemos que dar por sentado que comprenden la situación. Sistemáticamente el tutor tiene que charlar, con calma, sobre lo que pasa y dar lugar a las preguntas, además de consultarle cómo se siente.

Es útil decirles que a los chicos generalmente no les pasa nada grave pero vos podes contagiar al abuelo y a él le puede afectar más, por eso debemos seguir cuidándonos.

-¿Es momento de ser más flexibles con los límites?

-Depende cómo estén reaccionando. Si levantaban la mesa todos los días y lo están tolerando bien, es deseable que continúen con ello; pero si están fastidiosos a lo mejor pelearse por que levanten los platos no es lo ideal, sino concentrarse en que cumplan con los requisitos mínimos del colegio o que no pasen tanto tiempo con un celular.

Hay que evaluar con cierta coherencia o sentido común. Hay cosas que son importantes que no se rompan, de repente si mi hijo me empieza a insultar o a pegar eso es un límite que debo marcarlo; ahora si me rebolea los ojos o está un poco fastidioso se puede dejar pasar y eso ayuda a descomprimir la tensión dentro del ambiente intrafamiliar.

-¿Es bueno hacer videollamadas con otras personas?

-Si, incluso en los más chiquitos. Ayuda mucho que charlen con los abuelos o con algún amiguito. Es deseable que sigan teniendo contacto con sus compañeros, en los más grandes se da naturalmente, hay que ayudar a los más chiquitos.

-¿Sería recomendable que los chicos puedan salir a hacer ejercicio?

-Es importante seguir las recomendaciones de seguridad de las autoridades. Si bien algunos chicos no toleran bien el encierro, es el mal menor. En algunos países donde lo han permitido se cumplen las reglas a rajatabla, el temor en nuestro país es que se tire más de la soga si se permite salir.

-¿El aislamiento puede generar traumas?

-Va a haber cambios en la dinámica de muchas cosas en el futuro. Puede haber respuestas de estrés agudo, que es que me sienta intranquilo o irritable durante dos o tres meses, pero eso luego se va yendo espontáneamente; y un pequeño porcentaje puede desarrollar trastorno por estrés post traumático, y eso si requerirá un tratamiento específico.