Cuarentena sí, hisopado no: Recomendaciones para quienes viajan a Paraná

En primer lugar, señaló que el personal esencial que tiene que viajar todos los días a Paraná para ir a trabajar, al volver debe quedarse en su casa y no circular por su pueblo.

Además debe utilizar todos los elementos de protección personal y tampoco circular innecesariamente por la capital entrerriana.

En tanto, quienes no tienen que ir a trabajar, directamente no deben viajar. “Son muy excepcionales las situaciones por las cuales trasladarse a Paraná en este contexto”, remarcó la funcionaria.

Como ejemplo de excepciones mencionó “a quien tiene que ir a un turno médico impostergable, o a un turno en el banco o a hacer un trámite inaplazable”.

En ese caso, la persona también debe usar los elementos de protección y, al volver a su localidad, cumplir con “los 15 días de aislamiento domiciliario”.

Pero si el trámite o la consulta médica es diferible, “deben postergarla para más adelante o hacer una teleconsulta”, aseveró.

Indicó además que “sólo están exceptuados de hacer el aislamiento quienes entran en la definición de personal esencial”.

“Acá lo fundamental es apelar a responsabilidad de cada uno”, resaltó también.

No al hisopado

Reh descartó la necesidad de realizar hisopados a quienes regresen a sus localidades desde Paraná u otra zona de transmisión comunitaria. “El hisopado se indica solamente para aquellas personas que entran en la definición de caso sospechoso”, afirmó al respecto.

“Esto es así porque una prueba PCR negativo no garantiza que la persona no esté infectada. Es decir, puede que la persona sea positiva igual, pero todavía no tiene el gen detectable en la muestra”, precisó en diálogo con esta Agencia.

En el mismo sentido amplió: “El gen se detecta cuando hay síntomas y a veces, incluso con síntomas, no se detecta. Entonces un hisopado negativo no significa que la persona no sea portadora igual o que esté incubando la enfermedad”. Por eso sostuvo que “en esos casos, hacer un hisopado es una prueba innecesaria”.

Luego remarcó que “en Paraná, como es zona de transmisión comunitaria, todos los contactos estrechos de pacientes positivos, si comienzan con síntomas, no se les hisopa, sino que directamente se les considera contagiados de coronavirus”.

De todos modos, señaló que en algunas localidades se solicita el test de PCR. “Pero esas son decisiones de las autoridades locales y no salen del Coes provincial”, aseveró.

Aunque entendió que este tipo de medidas deberían ser consensuadas con las autoridades provinciales, Reh subrayó que los Municipios pueden decidirlas porque son autónomos.

Por último, la Secretaria de Salud apuntó: “Tenemos que ser conscientes de que en algún momento podemos enfermarnos. Tenemos que hacernos a la idea y tener preparada la instancia para aislarse. Hoy hay que empezar a pensar en eso: dónde me aíslo y qué pasa con la gente que depende de mí”. (APFDigital)