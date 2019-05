Este cambio sustancial está emparentado a los problemas internos que los hermanos Javier y Damián Etably, titulares de la productora, tuvieron con Leo Donia, alguien que reclama no sólo una deuda monetaria muy grande con Cuarta Pared sino que además denuncia que la nueva productora no tiene solvencia para afrontar los números que propusieron para la próxima temporada.

“Quiero que me paguen la plata que yo perdí. Me pasé de tonto con todo lo que conseguí para el Carnaval el año pasado y no haberme parado delante de ellos y pedir los contratos. Estoy enojado conmigo mismo por ser tan desprolijo en algunas cuestiones”, denunció Donia en declaraciones al ciclo radial Viene con Yapa, donde además agregó: “Mis ideas ya están robadas totalmente y deben estar en el plan de medios que presentaron este año. Pero con todo el mundo hacen lo mismo: dejan debiendo dinero y no te atienden nunca más el teléfono”.

Cuarta Pared entró en la realidad del Carnaval del País a comienzos de 2018, cuando licitaron por más de siete millones de pesos para quedarse con la comercialización de la edición 2019. El canon propuesto fue de más de dos millones pesos más caro que la oferta anterior. Y este año, realizaron una oferta de 10 millones de pesos, mientras que la productora del Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (Satsaid), la otra oferente, había hecho una oferta de siete millones y medio.

“Yo no entiendo: el error nuestro del año pasado fue haber puesto 2,2 millones de pesos más, que fue por lo cual nos fundimos. Y este año vuelven a hacer lo mismo: ponen 2,5 millones de pesos más que la oferta anterior, la de Satsaid, que fue de 7,5 millones. No comprendo cómo la Comisión del Carnaval acepta esto sabiendo que tienen deudas por cuatro millones de pesos con todo el mundo”, reclamó Donia.

“Al final de la temporada 2019, los Etably dijeron que la temporada fue mala por culpa del país, por culpa del dólar, lo cual en parte fue verdad. Pero yo me comí un año de amarguras totalmente gratis. Hice millones de cosas por el Carnaval y ahora me sacan del medio. Y la Comisión Central decide seguir con la misma productora, la cual saben que no tiene solvencia”, reprochó y agregó con amargura: “Si el Carnaval del País fuera un buen negocio habría cientos de productoras tratando de entrar. Pero no, no hay ni una”.

“Estoy muy caliente. Terminé mal con ellos, y de la comisión directiva tampoco me llamaron más, nunca nadie me habló más nada, desaparecieron todos. Ahora bien, si los tomaron de nuevo ya es problema de la comisión del Carnaval del País. Ya con esta oferta de diez millones de pesos terminaron de descalibrar todos los números, porque ahora el carnaval tendría que estar valiendo, como mucho 6,9 millones de pesos para la comercialización”, concluyó.