Personal de la Prefectura Naval Argentina llevó adelante un importante operativo antidroga en Gualeguaychú, que constó de cuatro allanamientos simultáneos en distintos barrios de la ciudad. La acción se originó tras una denuncia anónima que alertaba sobre el comercio de estupefacientes en una vivienda, lo que dio inicio a tareas de investigación y derivó en la solicitud de registros domiciliarios en los barrios 62 Viviendas y Zuppichini.

Durante los procedimientos, los efectivos incautaron envoltorios con cocaína y marihuana, cigarrillos de armado artesanal y plantas de cannabis. Además, se secuestraron tres teléfonos celulares y dinero en efectivo en distintas monedas: pesos argentinos, dólares estadounidenses y pesos uruguayos, con un valor que supera los dos millones de pesos.

El operativo culminó con la detención de cinco personas, quienes quedaron a disposición de la Justicia. Interviene en la causa el Juzgado de Transición y Garantías N° 1 de Gualeguaychú, a cargo de la Dra. Natalia Lorena Céspedes.

Fuentes oficiales destacaron que "la investigación se inició gracias a la colaboración ciudadana a través de una denuncia anónima, lo que permitió desplegar un trabajo coordinado y eficaz para desarticular un circuito de venta de drogas en la ciudad".

La Prefectura Naval Argentina subrayó que este "tipo de procedimientos forman parte de las acciones de prevención y control que se desarrollan en la región, con el objetivo de combatir el narcotráfico y garantizar la seguridad de los vecinos".

La magnitud del secuestro y la cantidad de detenidos reflejan la importancia del operativo, que se suma a otros realizados en la provincia en el marco de la lucha contra el comercio ilegal de estupefacientes.



Fuente: Prefectura Naval Argentina / Juzgado de Transición y Garantías N° 1 de Gualeguaychú