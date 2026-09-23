Los días 17 y 18 de septiembre se llevaron a cabo en la pista de atletismo de la ciudad de Concordia las finales provinciales de los Juegos Juveniles Entrerrianos 2026, una instancia que reunió a cerca de 200 jóvenes deportistas de distintos puntos de la provincia.

En esta etapa, Aldea San Antonio estuvo representada por cuatro atletas de la categoría Sub 15, todos alumnos del Taller de Atletismo del Centro de Educación Física: Luana Müller, Noah Lescano, Bella Leichner y Alexia Heidenreich.

Los jóvenes lograron acceder a la instancia provincial luego de avanzar por las etapas previas, tanto departamentales como zonales, demostrando compromiso y dedicación a lo largo de la competencia.

Durante las jornadas en Concordia, los atletas tuvieron destacadas actuaciones en sus respectivas disciplinas:

Luana Müller: obtuvo el 4.º puesto en salto en largo.

Noah Lescano: accedió a la final de lanzamiento de jabalina.

Bella Leichner: alcanzó el podio en los 2.000 metros, logrando el 3.º puesto.

Alexia Heidenreich: finalizó 5.ª en la clasificación de los 200 metros.

La participación en esta instancia provincial fue una nueva experiencia deportiva para los jóvenes atletas y forma parte de una propuesta que busca fortalecer el deporte juvenil, generando espacios de crecimiento y aprendizaje a través de la actividad física.