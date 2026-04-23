SE ESPERAN MÁS DE 100 PILOTOS
Cuatro categorías serán protagonistas este fin de semana en el autódromo de Gualeguaychú
El trazado local será escenario de tres jornadas de actividad automovilística, con la participación de más de 100 pilotos junto a sus equipos en distintas categorías de alcance regional.
La programación comenzará este viernes desde las 10, con pruebas libres a lo largo de toda la jornada. El sábado se desarrollarán las clasificaciones y series, mientras que el domingo se disputarán las finales.
En pista estarán presentes categorías como TC del Litoral en sus clases A y B, Citroën en clases A y B, Karting Asfalto y TC 850, conformando un cronograma variado para el público.
Las entradas podrán adquirirse en el autódromo desde el inicio de las actividades, y el predio contará con servicio de cantina.
La convocatoria anticipa un fin de semana con importante presencia de equipos y acompañantes, en una propuesta que vuelve a poner al automovilismo en el centro de la agenda deportiva local.