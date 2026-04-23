La programación comenzará este viernes desde las 10, con pruebas libres a lo largo de toda la jornada. El sábado se desarrollarán las clasificaciones y series, mientras que el domingo se disputarán las finales.

En pista estarán presentes categorías como TC del Litoral en sus clases A y B, Citroën en clases A y B, Karting Asfalto y TC 850, conformando un cronograma variado para el público.

Las entradas podrán adquirirse en el autódromo desde el inicio de las actividades, y el predio contará con servicio de cantina.

La convocatoria anticipa un fin de semana con importante presencia de equipos y acompañantes, en una propuesta que vuelve a poner al automovilismo en el centro de la agenda deportiva local.