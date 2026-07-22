Cuatro de cada 10 argentinos rechazan, de cara a las elecciones de 2027, tanto al oficialismo de La Libertad Avanza como al kirchnerismo, lo que abriría un espacio intermedio para una fuerza “no polarizada”, según lo revela una nueva encuesta nacional conocida este miércoles.

Se trata de un trabajo realizado por la consultora QSocial que identifica que el 40 % que rechaza a las dos principales fuerzas políticas es el principal espacio de opinión pública, aunque plantea la duda de si algún candidato logrará ocuparlo.

“La avenida del medio está abierta hoy. Depende de que aparezca alguien capaz de habitarla antes de que la polarización la vuelva a cerrar. Hay demanda concreta. Pero el reloj juega en contra. Sin una oferta que interpele a este segmento, la lógica del voto útil lo empuja de vuelta а polos”, señala el trabajo.

El relevamiento indica que un 29% del electorado rechaza al gobierno de Javier Milei, mientras que un 25% rechaza la opción del kirchnerismo, y un 40% rechaza a ambas opciones por igual.

En función de estos resultados, la encuesta sostiene que “la polarización actúa como aspiradora. Sin un tercer actor competitivo, la mitad se resigna al voto útil y refuerza la lógica binaria Milei-kirchnerismo”.

Para QSocial el perfil de este 40% dibuja una demanda concreta. “No es un segmento apático o desinformado. Es crítico, exigente y con expectativas claras sobre qué liderazgo espera”.

Entre quienes rechazan a ambos extremos de la polarización, un 55% “evalúa mal la situación actual”, y la “mayoría de este segmento juzga negativamente el estado actual del país, y otro 35% lo evalúa regular-mal”.

Otro 85% se declara como “no optimista con el futuro” y piensa que “en los próximos meses vamos a estar peor o igual que ahora”, y “no ven salida en el escenario actual”.

En tanto que un 70% está “decepcionado” Javier Milei, y si bien “reconocen que bajó la inflación, consideran que el costo social del ajuste fue demasiado alto”.

Finalmenter, un 80% del segmento del medio “pide presidente unificador“ y aspira a que surja “a un liderazgo capaz de unir espacios distintos y generar consensos”, al tiempo que “rechazan la lógica polarizante” entre Milei y el Kirchnerismo.

Fuente: NA