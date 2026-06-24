El seleccionado entrerriano cerró su participación en la primera etapa del certamen que se desarrolló en Corrientes (Región NEA) con un balance positivo, alcanzando el segundo puesto y mostrando un buen nivel de juego, compromiso y compañerismo.

Desde la ADBG destacaron que la participación de los jugadores locales en este tipo de competencias “es motivo de orgullo para los clubes y para toda la comunidad del básquet de Gualeguaychú”, al tratarse de experiencias que contribuyen a su desarrollo deportivo y humano.

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Asimismo, valoraron el trabajo del cuerpo técnico, dirigentes y familias que acompañan el crecimiento de los jóvenes deportistas, y felicitaron a la delegación entrerriana por el desempeño mostrado durante el torneo, alentando a los representantes locales a continuar con su formación y compromiso.