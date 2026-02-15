ILUSIÓN CELESTE Y BLANCA
Cuatro micros con hinchas de Juventud Unida viajaron a Santiago del Estero para presenciar la final
El equipo dirigido por Miguel Fullana enfrentará esta tarde a Defensores de Puerto Vilelas por el ascenso al Torneo Federal A y contará con el acompañamiento de más de 300 simpatizantes.
La pasión no entiende de obstáculos ni de distancias. Son 934 los kilómetros que separan Gualeguaychú de Santiago del Estero, sede de la gran final que protagonizará Juventud Unida en busca de concretar su regreso a la tercera categoría del fútbol argentino.
Ante este hecho histórico, cuatro micros completos de hinchas decanos partieron a la medianoche desde Alsina 60 y, tras casi 12 horas de viaje, arribaron a la capital santiagueña para acompañar al equipo que, desde las 18, en el estadio del club Mitre, disputará el ascenso al Torneo Federal A frente a Defensores de Puerto Vilelas, de Chaco.