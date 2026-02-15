La pasión no entiende de obstáculos ni de distancias. Son 934 los kilómetros que separan Gualeguaychú de Santiago del Estero, sede de la gran final que protagonizará Juventud Unida en busca de concretar su regreso a la tercera categoría del fútbol argentino.

Puede interesarte

Ante este hecho histórico, cuatro micros completos de hinchas decanos partieron a la medianoche desde Alsina 60 y, tras casi 12 horas de viaje, arribaron a la capital santiagueña para acompañar al equipo que, desde las 18, en el estadio del club Mitre, disputará el ascenso al Torneo Federal A frente a Defensores de Puerto Vilelas, de Chaco.