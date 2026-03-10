El Concejo Deliberante llevó a cabo una sesión especial este lunes para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, cumpliendo con la Ordenanza Nº 13.008/2025. Esta norma establece un reconocimiento institucional anual a mujeres con trayectorias destacadas en ámbitos social, comunitario, cultural, educativo, científico, deportivo, político o de defensa de derechos humanos y de género, relevantes para la ciudad.

La iniciativa honra el compromiso colectivo con la igualdad de género y el empoderamiento femenino, destacando contribuciones esenciales al desarrollo local.

Las homenajeadas fueron elegidas por su impacto positivo en la sociedad, reflejando dedicación, resiliencia y servicio:

-Mariela Novoa: Enfermera jubilada con amplia trayectoria en salud pública. Prestó servicios en el Hospital Centenario, destacándose en maternidad por acompañar a familias con profesionalismo y calidez. Extendió su labor a la contención de personas con consumos problemáticos y sus entornos, ofreciendo apoyo voluntario, escucha y orientación en momentos de vulnerabilidad. Continúa su vocación asistiendo a vecinos necesitados, demostrando que el servicio, la empatía y la solidaridad trascienden la carrera profesional, convirtiéndola en un ejemplo inquebrantable para la comunidad.

-Carina Leonardi: Profesora en Educación Especial y miembro activo de la organización TGD Padres TEA. Se destaca por su compromiso sostenido en la defensa y promoción de los derechos de personas con discapacidad, enfocándose en la concientización y visibilización del Trastorno del Espectro Autista (TEA). Su labor comunitaria es un ejemplo de compromiso social, construcción colectiva y militancia por la inclusión, especialmente en contextos actuales donde se necesita participación activa para garantizar derechos efectivos.

-Dra. Natalia Sosa: Doctora en Química Industrial, Investigadora Independiente del Conicet y Profesora Titular en la Facultad de Bromatología de la UNER. Reconocida por su trayectoria como científica, conferencista e investigadora en el campo de las ciencias, con contribuciones a nivel local, provincial y nacional en instituciones como la UNER y el Conicet. Dirige laboratorios y proyectos que valorizan recursos regionales, como frutos nativos, fomentando el desarrollo sostenible y la innovación en la agroindustria. Su extenso currículum incluye publicaciones internacionales, premios, dirección de tesis y formación de recursos humanos, posicionándola como referente en ciencias aplicadas a la alimentación y nutrición.

-Clotilde “Cloti” Massaferro: comerciante de 80 años, ícono de la calle 25 de Mayo. Se distingue por dinamizar el comercio local en épocas difíciles, siendo pionera en extender horarios comerciales y promover el cooperativismo entre pequeños emprendedores frente a grandes cadenas. Madre de seis hijos, asumió roles de liderazgo en un sector dominado por hombres, convirtiendo el centro en un paseo comunitario. Defensora de los intereses locales, participó en el Centro de Defensa Comercial y es tesorera de la Cooperadora del Hospital Centenario, colaborando con instituciones benéficas.