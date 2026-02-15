Dos intervenciones policiales realizadas con pocas horas de diferencia y a escasa distancia entre sí terminaron con cuatro personas detenidas por episodios de resistencia a la autoridad y agresiones, en procedimientos llevados adelante en distintos puntos de la ciudad durante la madrugada de este domingo.

El primero de los hechos ocurrió en las primeras horas de la jornada, cuando personal motorizado de la Sección Comando intervino en la intersección de calles 25 de Mayo y San Lorenzo, donde se desarrollaba un procedimiento junto a agentes de Tránsito Municipal.

De acuerdo a la información oficial, un hombre de 35 años adoptó una actitud hostil durante la intervención policial, profiriendo amenazas y agrediendo al personal uniformado, por lo que fue inmediatamente aprehendido por el delito de resistencia a la autoridad.

En ese contexto, una mujer de 36 años —hermana del involucrado— también intervino entorpeciendo el procedimiento y agrediendo a los efectivos mediante golpes y patadas, motivo por el cual fue igualmente detenida en el lugar.

El hombre fue trasladado a la Jefatura Departamental, mientras que la mujer fue derivada a Comisaría de Minoridad, quedando ambos a disposición de la Fiscalía interviniente.

Horas más tarde, alrededor de las 6.45, personal de la Sección Comando Radioeléctrico acudió a inmediaciones de calles San Martín y Caseros ante un hecho de violencia que dejó como saldo un joven lesionado.

Según se informó, dos jóvenes de 21 y 26 años habrían arrojado piedras contra otro de 22, provocándole lesiones leves en uno de sus brazos. Al arribar al lugar, los efectivos procedieron a identificarlos y aprehenderlos, aunque ambos opusieron resistencia al accionar policial, siendo finalmente reducidos.

Los detenidos fueron trasladados a sede policial y quedaron a disposición de la Fiscalía, imputados por los delitos de resistencia a la autoridad y lesiones.

Ambos procedimientos se registraron en un radio cercano del sector céntrico de la ciudad y forman parte de intervenciones realizadas durante la madrugada del domingo en el marco del feriado largo de carnaval por personal policial ante distintos episodios de violencia.