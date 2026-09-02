Julián Martinolich, Camila Sabina Izaguirre, Maillen Brotzman y Lucía Carrera, profesionales en Medicina General del Hospital Centenario, comenzaron una nueva etapa de su residencia en el Centro Integrador Comunitario (CIC) Néstor Kirchner.

La recepción estuvo a cargo del auditor de Salud, Sergio Sack, y el coordinador de Salud, Hernán Melo, quienes acompañaron el inicio del recorrido institucional y repasaron las líneas de trabajo que se ejecutan desde el primer nivel de atención. Durante la jornada, las autoridades dialogaron con los médicos sobre el rol fundamental que cumplen los centros asistenciales municipales en el abordaje integral y diario de la comunidad.

A partir de este ingreso, los profesionales se integran a la dinámica cotidiana del CIC y al esquema operativo de Atención Primaria de la Salud (APS). La experiencia permite articular los conocimientos de la formación hospitalaria con el trabajo directo en el territorio, donde la labor interdisciplinaria contempla la prevención, la atención temprana y el acompañamiento constante a las familias del barrio.

“Esta labor conjunta entre el municipio y el Hospital Centenario favorece la formación continua de los equipos sanitarios y permite optimizar los servicios de salud municipal a partir del intercambio técnico y la presencia efectiva de profesionales en los efectores locales”, resaltaron las autoridades.