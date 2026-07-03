Un siniestro vial de importante magnitud ocurrido este jueves sobre la Autovía Nacional 12 involucró a un automóvil en el que viajaban cuatro personas de Gualeguaychú. El conductor de uno de los vehículos involucrados sufrió lesiones y fue trasladado al Hospital Centenario de la ciudad.

El hecho se registró alrededor de las 13.50 horas a la altura del kilómetro 138, en el tramo comprendido entre Ceibas y Zárate, cuando, por causas que se investigan, un Renault Sandero que circulaba en sentido Buenos Aires–Entre Ríos perdió el control, cruzó el cantero central e invadió la mano contraria.

Como consecuencia de esa maniobra, el vehículo impactó de frente contra un Chevrolet Onix que viajaba en sentido Entre Ríos–Buenos Aires. Tras la colisión, el Renault terminó volcado sobre la calzada.

Hasta el lugar acudió una dotación de Bomberos Voluntarios de Ceibas, que asistió en las primeras tareas de emergencia. El conductor del Sandero, un hombre de 79 años domiciliado en Berazategui, provincia de Buenos Aires, presentaba lesiones y fue atendido inicialmente por personal del Hospital Eva Duarte de Ceibas. Posteriormente fue derivado al Hospital Centenario de Gualeguaychú para una mejor atención.

En el Chevrolet Onix viajaban un hombre de 33 años junto a tres mujeres, todos mayores de edad y con domicilio en Gualeguaychú. De acuerdo con el informe oficial, ninguno de los ocupantes sufrió lesiones pese a la violencia del impacto.

Durante el operativo trabajaron efectivos de Gendarmería Nacional, personal de la Policía de Ceibas, del Puesto Empalme, de la Policía Caminera de Brazo Largo, personal de la concesionaria vial y Bomberos Voluntarios de Ceibas, quienes realizaron las tareas de asistencia, ordenamiento del tránsito y remoción de los vehículos.