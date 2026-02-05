Cuba vive una situación inusual a nivel climatológico con una ola polar empujada desde Estados Unidos que llevó a los termómetros marcar los cero grados Celsius. La confluencia entre una masa de aire polar y un ciclón atlántico hizo que la isla llegara por primera vez al punto de congelación, con temperaturas récord en la historia.

La temperatura récord se observó en la madrugada del martes en la provincia de Matanzas, vecina de La Habana. Así lo informó el Instituto de Meteorología, que pronosticó que para los próximos días las marcas en los termómetros irán subiendo, aunque todavía siendo más baja de lo normal.

Las temperaturas inéditas en Cuba sorprendieron a lugareños y a turistas, que se siguen preguntando qué fenómenos están detrás de los 0°C. Hubo una marcada influencia de altas presiones, la llegada de aire frío que domina desde el Polo Norte y la incidencia de un ciclón en el Atlántico.

Puede interesarte

En particular, de acuerdo a los medios locales, estaba prevista la llegada de dos masas de aire frío: una desde el centro y este de Estados Unidos y otra, ya el fin de semana, desde Canadá.

La combinación de cielos despejados, aire seco y vientos débiles durante la madrugada del martes favoreció un enfriamiento acelerado (las pocas nubes no alcanzaron a retener el calor diurno), que llevó las temperaturas a niveles poco habituales en una isla acostumbrada al calor tropical casi todo el año.

Imagen de dos chicos abrigados por el frío en Cuba.

Ya la noche anterior había impulsado una baja en las temperaturas. En ese caso, la escasa nubosidad y los vientos débles generaron un "proceso de enfriamiento intenso por irradiación nocturna" , según precisaron medios estatales.

Así, en la mañana del martes el Centro Meteorológico Provincial de Matanzas confirmó la presencia de escarcha en cultivos de la zona de Indio Hatuey, un fenómeno poco habitual en el clima tropical de la isla.

"Es un frío muy intenso, con madrugadas realmente heladas", explicó por teléfono a la AFP Gisel Hidalgo-Gato, una informática que vive en Matanzas.

Esta ola de frío polar viene de afectar también al sur de Florida, en los Estados Unidos, con temperaturas bajísimas y con registros comparables a los más bajos desde 2010.

La ola polar mantuvo durante la semana en alerta a condados clave del área metropolitana de Miami y a turistas sorprendidos por tener que dejar guardados los trajes de baño de lado y salir a comprar abrigos.

Puede interesarte

Este inusual fenómeno azotó Miami y el Caribe después de que un ciclón en el Atlántico arrastrara el clima frío hacia esa zona, caracterizada por su ubicación geográfica las altas temperaturas.

Las ciudades más frías afectadas por la ola de frío en Cuba

En los últimos días, en 32 estaciones meteorológicas del país se registraron valores inferiores o iguales a 10 grados Celsius. Otros valores destacados se obtuvieron en Tapaste (2.8 °C), Aguada de Pasajeros (3.0 °C), Güines (3.2 °C), Bainoa (3.7 °C), y el Aeropuerto José Martí de La Habana (4.4 °C), mostrando imágenes de personas muy abrigadas y sufriendo las bajas temperaturas.

En algunas estaciones meteorológicas se superó el récord de temperatura mínima para febrero: Sancti Spíritus con 6.0 grados Celsius, en Veguitas (Granma) con 7.3 grados Celsius, así como Florida (Camagüey) con 7.4 grados Celsius y en Palenque de Yateras (Guantánamo) con 8.0 grados Celsius.

Cómo seguirán las temperaturas en Cuba en los próximos días

Luego del récord de los 0°C del martes, el Instituto de Meteorología de Cuba (INSMET) informó que para los próximos días se irán recuperando los valores, aunque todavía con algún margen para la sorpresa.

Para este jueves, se espera una jornada lluviosa en La Habana, con una mínima de 14 grados y una máxima de 26. Este día puede haber algún imprevisto. Es que, según advirtió el meteorólogo Ariel Maturell Salina, llegaría otro frente frío a la isla y traería inestabilidad.

Para el viernes, continuará el cielo nuboso y con precipitaciones, y los valores térmicos irán desde los 15 hasta los 22 grados.

El fin de semana seguirá inestable el tiempo y las temperaturas no se moverán demasiado, todavía sin poder despegar, con mínimas que rondarán los 13 grados y máximas que llegarán a 24.

Fuente: Clarín