Después de semanas de especulación, Fabián "Poroto" Cubero se cansó de jugar al misterio y blanqueó que su hija mayor, Indiana, decidió meses atrás abandonar la casa de Nicole Neumann para instalarse junto a su padre, Mica Viciconte y su hermano menor, Luca. El filoso dardo del ex futbolista a la madre de sus hijas y la furiosa respuesta de la modelo.

"Ya se sabe que Indiana (de quince años) está viviendo conmigo y esa es la realidad. Quiere vivir conmigo, que soy su papá, porque no se estaba sintiendo cómoda en lo de su mamá. Simplemente tomó la decisión de venirse a vivir conmigo", reveló Cubero a la revista Pronto, al tiempo que sumó: "Hace un tiempo ya que no la ve a la mamá".

Cabe recordar que, frente a los por entonces rumores de mala relación con su hija mayor, la modelo hizo malabares para desmentirlos cada vez que le realizaban una nota. Nicole llegó incluso a decir que su hija mayor no había aceptado las tres invitaciones para viajar al extranjero que le hizo porque tenía "una fobia" a los aviones.

"Será un tema que definirá Indi y ella misma verá qué quiere de acá en adelante. La veo contenta y obviamente si le pasa algo, a mí no me lo demuestra. Ella está bien, contenta y se la ve todo el día sonriente. Disfruta de estar con su hermano, conmigo y se lleva muy bien con Mica. Hace varios meses que no ve a la mamá y, hasta ahora, no tuvo momentos en los que la vimos decaída o triste", disparó Cubero.

El ex futbolista resaltó que su hija está bien, pese a que lleva meses sin vincularse con su mamá. "Si bien está bien, está yendo a una psicóloga y ahí tiene su espacio de diálogo con una profesional. Igual no arrancó (terapia) a raíz de este tema. Siempre fue a terapia, desde hace muchos años ya", destacó.

"La apoyo y también me gustaría que tenga una historia familiar linda, como la que tuve yo con mi familia. A Indiana la veo contenta, está viviendo conmigo y la apoyo en sus decisiones; pero me gustaría que tenga una historia linda con toda la familia", reforzó el ex futbolista, quien semanas atrás viajó junto a todos sus hijos a Mar del Plata para sorprender a su mamá en el día de su cumpleaños.

Atenta a las declaraciones de su ex, Nicole optó por responder con una serie de historias en la que se la puede ver en su chacra junto a su hija menor, Sienna. En los videos que compartió, se las puede ver jugando con sus botas de lluvia en el barro y luego posando en el jardín, para agradecer un canje de ropa.