Profesionales de distintos hospitales públicos entrerrianos participaron durante el primer semestre del año del curso Comunicación de Malas Noticias, una propuesta de formación impulsada por el Centro Único Coordinador de Ablación e Implantes de Entre Ríos (Cucaier), dependiente del Ministerio de Salud provincial.

La capacitación destinada a fortalecer las herramientas comunicacionales del personal sanitario frente a situaciones de alta complejidad, estuvo orientada a brindar estrategias para el abordaje de escenarios críticos en el ámbito sanitario, como la enfermedad terminal, el fallecimiento de pacientes y la comunicación vinculada a la donación de órganos y tejidos para trasplante. En ese marco, se promovió la incorporación de recursos que favorecen una atención más humana, empática y respetuosa hacia pacientes y sus familias.

El curso fue dictado en modalidad virtual por Karina Surt y Nicolás Eugas, mediante encuentros semanales, y contó con la participación de médicos, residentes, psicólogos, trabajadores sociales, enfermeros y técnicos de distintos efectores de la red hospitalaria provincial.

La actividad fue declarada de interés ministerial mediante las resoluciones Nº 1447/2026, correspondiente al primer nivel, y Nº 1128/2026, para el segundo nivel, por lo que los más de 300 participantes recibieron certificación oficial. De este modo, la propuesta se consolidó como una instancia de actualización profesional que aporta herramientas para el abordaje comunicacional de situaciones críticas en el ámbito sanitario.

Desde el equipo del Cucaier se destacó la amplia recepción y el interés que despertó la convocatoria. En ese sentido, se adelantó que durante agosto se desarrollará una nueva instancia de capacitación, en la que se dictarán nuevamente los niveles I y II del curso, con el propósito de ampliar el acceso a esta formación y continuar fortaleciendo las competencias comunicacionales de los equipos de salud de la provincia.