El equipo dirigido por Lionel Scaloni volverá a entrenarse con plantel completo este domingo 14 de junio desde las 20 (hora de Argentina) en una práctica que será a puertas cerradas para la prensa.

Lionel Scaloni les dio la tarde del sábado libre a los jugadores y pudieron distenderse tras una semana intensa en Kansas City

El entrenador ejercitó con el plantel movimientos tácticos puntuales, trabajos defensa-ataque y un bloque de reducido de alta intensidad para culminar.

Todos los jugadores (menos Nicolás Tagliafico) se encuentran a disposición, lo que significó una gran noticia.

Fuente: TN