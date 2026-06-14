MUNDIAL 2026
Cuenta regresiva: la Selección regresa a los entrenamientos y se enfoca en su debut ante Argelia
La Albiceleste realizará una nueva práctica por la tarde a menos de dos días para el estreno mundialista. Puede ser la última oportunidad de Lionel Scaloni para modificar la lista de 26 jugadores.
El equipo dirigido por Lionel Scaloni volverá a entrenarse con plantel completo este domingo 14 de junio desde las 20 (hora de Argentina) en una práctica que será a puertas cerradas para la prensa.
Lionel Scaloni les dio la tarde del sábado libre a los jugadores y pudieron distenderse tras una semana intensa en Kansas City
El entrenador ejercitó con el plantel movimientos tácticos puntuales, trabajos defensa-ataque y un bloque de reducido de alta intensidad para culminar.
Todos los jugadores (menos Nicolás Tagliafico) se encuentran a disposición, lo que significó una gran noticia.
Fuente: TN