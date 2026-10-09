Este sábado los Galpones del Puerto se abrirán a las 8 de la mañana para que los alumnos ultimen los trabajos de montaje para luego organizar la salida de las carrozas.

El traslado hasta el Corsódromo se realizará de manera coordinada con el personal de Tránsito, que participará en el recorrido para facilitar el desplazamiento de las estructuras hasta el lugar del desfile.

Una vez en el predio, Defensa Civil continuará trabajando junto con los equipos de Salud y el servicio de emergencias médicas contratado para el evento. El operativo de prevención y asistencia se mantendrá durante el desarrollo de la celebración, prevista para las 20:30 horas.

Al concluir el desfile, las carrozas serán trasladadas nuevamente a los galpones, donde permanecerán hasta el inicio de su desarme.

A partir del lunes, el personal encargado de acompañar la fiesta retomará las guardias de prevención de 14 a 22 h, hasta el viernes, para acompañar las tareas de desmantelamiento de las estructuras y supervisar las condiciones de seguridad durante esta última etapa.

En septiembre, el Municipio entregó subsidios por un total de $10.350.000 para acompañar a los 23 grupos que participan de esta edición. Cada carroza recibió $450.000, un incremento del 50 % respecto del aporte otorgado en 2025.