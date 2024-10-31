La comparsa del Tiro Federal anunció la temática que desplegará a partir del enero por la pasarela del Corsódromo.

A solo dos meses del inicio del espectáculo más grande a cielo abierto de la Argentina, la comparsa Ará Yeví develó que el tema 2025 será “Endiablada”. Lo anunció a través de un video publicado en sus redes sociales oficiales, en donde se ve que la presencia del fuego va a ser central en el despliegue.

Además, en su gráfica se puede intuir que habrá una gran referencia a los carnavales del norte del país, donde la figura del diablo tiene una gran importancia.