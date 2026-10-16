El Concejo Deliberante fue sede de una reunión de coordinación entre las distintas áreas y organismos que intervendrán en el Mundial de Canotaje, que se desarrollará desde la semana próxima en Gualeguaychú. El encuentro permitió ultimar los detalles del operativo general y acordar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los participantes y del público.

La reunión contó con la presencia de la viceintendenta Julieta Carrazza, representantes de la Policía de Entre Ríos, Prefectura Naval Argentina, Defensa Civil, la Agencia de Seguridad, las direcciones de Tránsito, Deportes y Turismo del Gobierno de Gualeguaychú, junto con integrantes de la Federación de Canotaje y responsables de la organización del evento.

Durante el encuentro se abordaron los aspectos operativos vinculados con el desarrollo de la competencia, especialmente la diagramación definitiva de los cortes de calles, sus horarios de implementación y la coordinación de los dispositivos de seguridad en los sectores donde se concentrarán las actividades.

En este marco, se aclaró que la circulación vehicular sobre el puente se mantendrá habilitada con normalidad, mientras que los peatones podrán utilizarlo únicamente como lugar de paso. Estará prohibida la permanencia del público sobre el puente para observar las competencias, con el objetivo de garantizar la seguridad y evitar la concentración de personas en ese sector. Como excepción, los trabajadores de los medios de comunicación estarán autorizados a permanecer de manera temporal para realizar registros fotográficos y audiovisuales del evento.

Otro de los puntos centrales fue la regulación de la navegación en el río Gualeguaychú, que estará sujeta a restricciones durante el desarrollo del Mundial. En este sentido, se trabajó en la articulación con Prefectura Naval Argentina para ordenar la circulación de embarcaciones y resguardar los espacios destinados a las competencias.

Asimismo, las áreas intervinientes acordaron las medidas de prevención y seguridad que se implementarán durante el evento, contemplando tanto la protección de los deportistas y las delegaciones participantes como la del público que se acerque a presenciar las competencias.