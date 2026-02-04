Según los indicadores meteorológicos, se espera que el calor siga siendo protagonista a lo largo de este jueves en Gualeguaychú, con máximas que se ubicarán en torno a los 37 °C tras el mediodía y sensaciones térmicas elevadas que harán sentir el ambiente agobiante en el transcurso de la jornada.

Sin embargo, el alivio está en el horizonte: para el viernes por la madrugada se prevén lluvias y algunas tormentas, que llegarían acompañadas de un descenso marcado de las temperaturas, poniendo fin a los días más calurosos y ofreciendo condiciones más agradables para el fin de semana.

Las precipitaciones previstas y el cambio de masa de aire traerán este esperado respiro térmico que muchas personas han estado aguardando en este verano marcado por la sequía y las altas temperaturas.