Este miércoles alrededor de las 10:40 horas, una mujer de 34 años se presentó en la Jefatura Departamental de Policía, manifestando su intención de ponerse a disposición de la Justicia en el marco de una causa por un supuesto delito de hurto, denunciado el pasado 9 de octubre.

Según manifestó la mujer, habría tenido participación en el hecho junto a su cuñado, quien fue aprehendido durante un allanamiento realizado el día de ayer por la misma causa y permanece alojado en la Jefatura Departamental.



La causa se inició a partir de la denuncia de un hombre de 70 años, quien manifestó que, tras retirar dinero de una entidad bancaria y descender de un colectivo urbano, fue abordado por dos personas en inmediaciones de calles 3 de Caballería y Bomberos Voluntarios. Mediante un engaño conocido como «cuento del tío», los individuos lograron apoderarse de aproximadamente $40.000 en efectivo y posteriormente se dieron a la fuga en un automóvil.

Puesta en conocimiento la Fiscalía de Propiedad, se dispuso la aprehensión de la sospechosa, continuándose con las actuaciones judiciales correspondientes.