El próximo viernes 27 de noviembre se llevará a cabo el encuentro “Cuentos Varieté a la Carta”, una propuesta lúdica y cultural destinada a niños y niñas de entre 5 y 10 años. La actividad tendrá lugar en la librería “Puente Naranja Libros” (San Martín 1133) a partir de las 18:30 hs

Bajo la consigna “¡Leemos historias y construimos personajes!”, la jornada invita a la gurisada a compartir una tarde de narración en movimiento, juego e imaginación colectiva.

Esta iniciativa es impulsada por Puente Naranja Libros con el objetivo de acompañar y fortalecer el proceso del Espacio Cultural Asociativo (ECA). Por tal motivo, lo recaudado durante la actividad será destinado íntegramente al sostenimiento de los talleres y propuestas culturales que lleva adelante el dispositivo socioterritorial en el barrio Eva Perón, en el oeste de nuestra ciudad.

Dado que la actividad cuenta con cupos limitados, las familias interesadas deberán inscribirse previamente comunicándose al teléfono 341-2748965.