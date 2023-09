“Estamos hartos como sociedad de que las instituciones hagan agua por todos lados y seamos los ciudadanos quienes pagamos las consecuencias de no poder tener cubiertos los derechos básicos de poder vivir en paz y tranquilos”, sostuvieron desde la Sociedad Rural de Gualeguay, cuestionando duramente al Tribunal de Apelaciones de Gualeguaychú.

“Hartos de que la policía haga lo que pueda porque no tiene vehículos en condiciones, o no tienen gasoil o no está garantizada su propia seguridad por falta de municiones o un chaleco antibalas. Hartos de la justicia que libera delincuentes, que no se preocupa y que ni siquiera entiende la realidad, viven aislados de lo que ocurre día a día en las calles”, manifestaron, y añadieron que “Necesitamos una plena convicción de parte de la justicia de querer resolver los problemas que hoy atañen a toda la ciudadanía y particularmente al sector rural”.

Sostuvieron que “Necesitamos que se creen fiscalías que trabajen específicamente en delitos rurales y de abigeato. Fiscales que investiguen y defiendan al productor agropecuario, no al delincuente. Hoy el departamento Gualeguay tiene un jefe de fiscales que comparte con los departamentos de Nogoyá y Victoria. Que estructura soporta atender todos los delitos de manera general en 3 departamentos de los más grandes de la provincia”.

“Necesitamos respuestas urgentes, necesitamos que cumplan su deber y que estén a la altura de las circunstancias. Y si no se sienten capaces, den un paso al costado”, concluyeron.