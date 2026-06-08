El Hospital Centenario informa a la comunidad que han finalizado los trabajos de reparación, acondicionamiento y puesta a punto realizados en los consultorios de la Guardia de Adultos, por lo que a partir de esta semana se retoma el funcionamiento habitual del servicio dentro de sus instalaciones.

Las tareas desarrolladas junto a la Dirección General de Recursos Materiales Hospitalarios del Ministerio de Salud de Entre Ríos permitieron mejorar las condiciones generales del techo y cielo raso del área, garantizando un espacio más adecuado para la atención de los pacientes y para el desempeño diario de los equipos de salud.

Luego de varias semanas en las que fue necesario reorganizar algunos circuitos de atención para permitir el avance de las obras, la Guardia de Adultos vuelve a operar con normalidad, recuperando su esquema habitual de funcionamiento y atención de las consultas de urgencia y emergencia.

Se solicita a la comunidad respetar las indicaciones del personal hospitalario respecto de la circulación y permanencia dentro de los distintos sectores, contribuyendo de esta manera al normal desarrollo de la atención y al bienestar de todos los usuarios del sistema de salud.

Finalmente, desde el Hospital agradecemos al personal por el inmenso trabajo que realizaron, a la comunidad por acompañar este proceso de forma respetuosa y a las autoridades por el apoyo permanente. Seguiremos trabajando juntos por el hospital que tanto queremos y necesitamos.