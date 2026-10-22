Se trata de un tramo de 210 metros lineales y 1.220 metros cuadrados de superficie. En paralelo, las cuadrillas de Obras Sanitarias realizaron el chequeo de las conexiones de agua y cloacas en Martínez Paiva entre General Paz y Pasteur, próxima extensión que será sometida a los trabajos de pavimentación.

Antes de comenzar con el trabajo de asfaltado en cada uno de los sectores, se relevan todas las conexiones domiciliarias de agua potable y desagües cloacales, tarea previa indispensable para garantizar la integridad de la futura carpeta. En este sentido, personal municipal también concreta las conexiones correspondientes en los terrenos baldíos, con el objetivo de evitar futuras roturas de la superficie ante una eventual subdivisión del predio.

Estas tareas garantizan no sólo un mejor funcionamiento en el suministro, sino que además se asegurará de que la evolución poblacional de la zona no afecte la calzada ya hecha.

En total, son 24 las cuadras asfaltadas desde julio pasado, período de tiempo en el cual se debieron sortear varios días en los que el clima no permitió el trabajo normal. Suman así, 10.375 metros cuadrados y más de 1.800 metros lineales de superficie trabajada, finalizada y habilitada al tráfico vehicular.

Todas estas obras se enmarcan en la Ordenanza N°13.070/2026, la cual determinó que esta obra se realice mediante un régimen de Contribución por Mejoras Especial que divide el costo entre el Municipio y los frentistas beneficiados.