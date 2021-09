¿Culpable o en legítima defensa? Se aguarda el fallo contra Jonathan Rodríguez

El acusado ya declaró en la jornada del miércoles y manifestó que se "defendió", y planteó: "que vengan a decirme que yo ataque a ellos eso no es cierto, yo me defendí esa noche de esos 4 que me estaban agrediendo".

Además, en la jornada de ayer declararon varios testigos de la causa, provistos tantos por la querella como por la defensa.

Finalmente, este viernes en el auditorio de la Caja Municipal de Jubilaciones comenzaron a desarrollarse los alegatos de las partes y el pedido de condena o absolución.

Una vez concluídos, el jurado debatirá y arribará a una determinación que tiene que ser unánime, y la entregará al juez Mauricio Derudi, quien comunicará la resolución contra Jonathan Rodríguez.