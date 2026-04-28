La asociación Acela de Gualeguaychú conmemoró este 27 de abril un nuevo aniversario de su fundación en Gualeguaychú, alcanzando 33 años de actividad ininterrumpida en la provincia. La entidad nació en 1993, impulsada por una organización madre que había comenzado a trabajar en Argentina durante la década del 80.

Con el paso del tiempo, la institución obtuvo su Personería Jurídica en Entre Ríos y estableció su sede social en la Facultad de Bromatología de la Universidad Nacional de Entre Ríos, desde donde consolidó su labor en la región.

Desde sus inicios, Acela ha orientado su accionar a mejorar la calidad de vida de las personas celíacas y de su entorno, promoviendo el cumplimiento de derechos y fomentando su efectiva inclusión social. En este camino, la organización ha desarrollado distintas iniciativas y espacios de acompañamiento, adaptándose a los desafíos de cada contexto.

En el marco de este nuevo aniversario, desde la entidad destacaron la importancia de la comunidad que la sostiene y de los vínculos construidos a lo largo de más de tres décadas de trabajo. Asimismo, renovaron su compromiso de continuar impulsando acciones en beneficio del colectivo celíaco y convocaron a seguir fortaleciendo la tarea emprendida.