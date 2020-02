Cumplió 80 años y de regalo pidió fumarse un "porro" con los nietos

Embed Mi abuela cumplio 80 y como regalo se fumo un porrito con sus ñetos... Best abuela pic.twitter.com/rZzLgHK0SB — Teo (@Mate_Bossio) February 2, 2020

"Mi abuela cumplió 80 y como regalo se fumó un porrito con sus nietos... Best (La mejor, en inglés) abuela", publicó Teo (@Mate_Bossio) el pasado lunes junto con una filmación de la mujer, quien le dio dos pitadas al cigarrillo, mientras un grupo de jóvenes le cantaba por su cumpleaños y le sugerían que "trague" el humo.

"No, no, me voy a tomar un vino", indicó la anciana mientras le devuelve el cigarrillo.