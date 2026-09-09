Cuti Romero será el nuevo capitán de la Selección Argentina en el ciclo que comenzará después de las despedidas de Lionel Messi y Nicolás Otamendi. El defensor cordobés, de 28 años, quedó designado para asumir el liderazgo del seleccionado nacional y portar el brazalete en la nueva etapa del equipo.

La decisión había comenzado a gestarse antes de la última Copa del Mundo, cuando Cristian Romero había quedado establecido como tercer capitán del plantel. Con las posteriores salidas de Messi y Otamendi, el zaguero ascendió en el orden establecido y quedó como principal referente.

La determinación había sido tomada por Lionel Scaloni, quien se inclinó por Romero por encima de otros futbolistas con peso dentro del vestuario, como Emiliano “Dibu” Martínez y Nicolás Tagliafico. De esta manera, el defensor surgido en Belgrano quedó al frente de la renovación del liderazgo de la Albiceleste.

Romero ya tiene experiencia con el brazalete

La designación no significará una experiencia completamente nueva para el cordobés. Romero ya había sido capitán en tres oportunidades durante los 58 partidos que disputó con la camiseta de la Selección Argentina, todos bajo la conducción de Scaloni.

La primera vez que utilizó el brazalete había sido como visitante ante Chile, por las Eliminatorias Sudamericanas, en un encuentro que terminó con victoria argentina por 1-0. Posteriormente, repitió como capitán durante un amistoso frente a Venezuela, disputado en octubre.

Su antecedente más reciente había ocurrido en marzo, cuando encabezó al equipo argentino en la victoria por 2-1 frente a Mauritania. Así, el defensor llegará a esta nueva etapa con experiencia previa en una función que ahora ejercerá de manera permanente.

La continuidad de Scaloni

El nuevo escenario también estará atravesado por la situación contractual del entrenador. Si bien Scaloni fue quien estableció el orden de capitanes, todavía no estaba confirmada su continuidad al frente del seleccionado durante 2027.

El técnico nacido en Pujato mantenía negociaciones con la Asociación del Fútbol Argentino para extender su vínculo. Su eventual continuidad será otro de los aspectos centrales de la etapa de renovación que atravesará la Selección después del cierre del ciclo de varios de sus principales referentes.

Mientras tanto, Argentina afrontará amistosos durante septiembre, cuyos rivales se conocerán esta semana. Esos compromisos marcarán el comienzo de una nueva etapa para el plantel y consolidarán a Romero como la principal voz de mando dentro del campo de juego.

Fuente: ElOnce